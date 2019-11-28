Son dakika haberi: Muğla Marmaris'te deprem (Son dakika 28 Kasım 2019 Perşembe AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem oldu.

Deprem, 12.17'de meydana geldi.

Depremi hisseden vatandaşlar, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi depremin 3.1 büyüklüğünde olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada depremin derinliğinin de 12.9 kilometre olduğu kaydedildi.

SON DEPREMLER

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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