Son dakika haberi: Muğla Marmaris'te deprem (Son dakika 28 Kasım 2019 Perşembe AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)
Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 3.1 büyüklüğünde olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada depremin derinliğinin de 12.9 kilometre olduğu kaydedildi
GÜNDEM 28.11.2019, 12:34 28.11.2019, 12:34
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem oldu.
Deprem, 12.17'de meydana geldi.
Depremi hisseden vatandaşlar, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi depremin 3.1 büyüklüğünde olduğunu belirtti.
Yapılan açıklamada depremin derinliğinin de 12.9 kilometre olduğu kaydedildi.
SON DEPREMLER
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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