Son dakika haberi! Muharrem İnce: O kişiyi bulmazlarsa...

Beştepe'ye gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li Muharrem İnce, son dakika açıklaması yaptı.

CHP'li İnce, şunları söyledi:

"Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır.

O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.

Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting yaptım. Yandaş medyada tek satır haber olmadım. Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Geçmişte beni yazmayarak, bugünse yazarak bana zarar vermeye devam ediyor.

Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah’tan gelsin."

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