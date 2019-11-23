Son dakika haberi! Rahmi Turan Muharrem İnce iddiasının kaynağını açıkladı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Saray'da Erdoğan ile görüşen CHP'li" yazısındaki iddianın kaynağını açıkladı. Sözcü gazetesinin haberine göre, Rahmi Turan, kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu ifade etti.

Turan; "Gerek ilk yazımda gerekse dün geceki açıklamalarımda kaynağımı asla açıklamayacağımı söylemiştim. Açıkçası; açıklamayı da düşünmüyordum. Fakat bana 'Muharrem İnce' ismini veren kaynağımın, bugün bazı haber sitelerine yaptığı 'Rahmi Turan’ın haber kaynağı ben değilim' açıklamasını görünce o ismi açıklamaya karar verdim. Bana Muharrem İnce ismini veren kaynağım gazeteci Talat Atilla'dır" dedi.

"MECBUR KALDIM…"

Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi de bu bilgiyi çok güvenilir olduğunu söylediği bir başka kişi tarafından elde etmiş. Dediğim gibi kaynağımı açıklamayacaktım ama onun 'kaynak ben değilim' açıklamasını göründe ismini açıklama mecburiyetinde kaldım"

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