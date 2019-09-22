Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında ise 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.



Harekat neticesinde, 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.