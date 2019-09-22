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Son dakika haberleri... 12 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında ise 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... 12 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat neticesinde, 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.

Etiketler; #siirt #ırak
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