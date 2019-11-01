Son dakika haberleri... 18 Suriye askeri teslim edildi

Planlar tutmadı, Türkiye ve Rusya arasında sağlanan müzakereler sonucu Suriyeli askerler serbest bırakıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Suriye Askeri ile ilgili müzakerelerin sürdüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, "Yapılan faaliyetler sırasında 'Rejim ordusuna mensup olduklarını' söyleyen 18 kişi sağ olarak ele geçirildi. Arkadaşlarımız onlarla ilgilendi, konuştu. İki yaralı vardı, onların hastanedeki tedavileri yapıldı. Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor, konuşuluyor." ifadelerine yer verilmişti.

Görüşmeler tamamlandı, Türkiye müzahir gruplar tarafından alıkonan askerler sınır hattında serbest bırakıldı.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "29 Ekim tarihinde Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." denildi.

Askerler geçtiğimiz günlerde Resulayn'ın güneyindeki Tel Temir bölgesinde ÖSO unsurları tarafından yakalanmıştı.

ulusal.com.tr