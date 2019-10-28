SON DAKİKA HABERLERİ! 29 Ekim 2019 Salı günü UPS Kargo Türkiye ve MNG Kargo açık mı? MNG Kargo UPS kargo 29 Ekim Salı günü çalışıyor mu

UPS Kargo Türkiye, Cumhuriyet Bayramı resmi tatili sebebi ile çalışma programımız aşağıdaki gibi düzenledi.

Kargo şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Daha nice bayramları esenlikle, gururla ve huzurla kutlamak dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.

29 Ekim 2019 Salı günü UPS Kargo Türkiye açık mı? UPS kargo 29 Ekim Salı günü çalışıyor mu?

UPS Türkiye tarafından şu açıklama yapıldı:

"Değerli müşterilerimiz,

Yurt içinde 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günleri herhangi bir toplama ve dağıtım operasyonu yapılmayacaktır.

25 Ekim Cuma günü toplanan paketler taşıma sürelerine göre 30 Ekim Çarşamba günü itibariyle teslim edilmeye başlanacaktır.

Uluslararası gönderiler için ise 26-28 Ekim arasında sınırlı hizmet verilecek, 29 Ekim Salı günü ithalat ve ihracat paketler için operasyon yapılmayacaktır.

Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlarız."

MNG Kargo'nun çalışma saatleri ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ulusal.com.tr