Son dakika haberleri... 29 Ekim 2019 Salı resmi tatil mi? 29 Ekim 2019 Salı okullar tatil mi
Herkesin merakla beklediği sorular ve cevapları belli oldu. Milyonlarca öğrenci ile veli, Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Salı günü okulların tatil olup olmadığını araştırmayı sürdürüyor. 29 Ekim 2019 Salı resmi tatil mi? 29 Ekim 2019 Salı okullar tatil mi?
GÜNDEM 29.10.2019, 01:25 29.10.2019, 01:26
Öğrenci ve velilerin merakla beklediği soruların cevapları belli olmaya başladı.
Milyonlarca öğrenci ile velisi, e 29 Ekim 2019 Salı günü okulların durumu ile ilgili internette araştırmalarını sürdürüyor.
29 Ekim 2019 Salı günü Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle okullarda eğitim-öğretim yapılmayacak.
ulusal.com.tr
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