Son dakika haberleri... 29 Ekim 2019 Salı resmi tatil mi? 29 Ekim 2019 Salı okullar tatil mi

Öğrenci ve velilerin merakla beklediği soruların cevapları belli olmaya başladı.

Milyonlarca öğrenci ile velisi, e 29 Ekim 2019 Salı günü okulların durumu ile ilgili internette araştırmalarını sürdürüyor.

29 Ekim 2019 Salı günü Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle okullarda eğitim-öğretim yapılmayacak.

ulusal.com.tr