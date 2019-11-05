Son dakika haberleri! 5 Kasım 2019 Salı emeklilik haberleri! Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı uzmanı Ali Tezel'dan çarpıcı iddia
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı ve gazeteci Ali Tezel, SGK'nın artık emekli olanlara o kararın gönderilmediğini kaydetti. Tezel, emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren aylık bağlama karar örneğinin emeklilere gönderilmediğini öne sürdü. Tezel'in iddiasına göre, aylık hesabının doğru olup olmadığının öğrenilmesi istenmiyor
GÜNDEM 05.11.2019, 16:32 05.11.2019, 16:32
Sosyal Güvenlik Uzmanı ve gazeteci Ali Tezel, sosyal medya hesaplarından çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) artık emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren kararın gönderilmediğini öne sürdü.
Ali Tezel, emekli olanlara aylık bağlama karar örneğinin yollanmadığını iddia etti.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Tezel, aylık hesabının doğru olup olmadığının öğrenilmesinin istenilmediği belirtti.
Cumhurbaşkanlığı ve Süleyman Soylu ile çok sayıda isimden Geleceğe Nefes Fidan kampanyasına destek! Geleceğe Nefes Fidan kampanyasına başvuru nasıl yapılır, katılım belgesi nasıl alınır, fidan ücretli mi
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P