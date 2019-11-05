Son dakika haberleri! 5 Kasım 2019 Salı emeklilik haberleri! Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı uzmanı Ali Tezel'dan çarpıcı iddia

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve gazeteci Ali Tezel, sosyal medya hesaplarından çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.



Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) artık emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren kararın gönderilmediğini öne sürdü.



Ali Tezel, emekli olanlara aylık bağlama karar örneğinin yollanmadığını iddia etti.



Sosyal Güvenlik Uzmanı Tezel, aylık hesabının doğru olup olmadığının öğrenilmesinin istenilmediği belirtti.



