Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Meteorolojiden son dakika uyarısı!
Meteorolojiden son dakika uyarısı!
7 ilde FETÖ operasyonu
7 ilde FETÖ operasyonu
İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

Son dakika haberleri... 7 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu başlattı. Aralarında asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... 7 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'ye yönelik 7 ilde kapsamlı operasyon için düğmeye basıldı. 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığ'nın gözaltı kararı verdiği 15 kişi yakalamak için operasyon düzenlendi. 

Adana merkezli başlayan operasyon İstanbul, Bursa Konya, Mardin, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a da uzandu. 

Aralarında asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerin bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #adana #bylock #istanbul #bursa #Konya #mardin #Antep #Kahramanmaraş
Önceki Haber
İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı
Sonraki Haber
Fenerbahçe MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.