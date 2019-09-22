Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu başlattı. Aralarında asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik 7 ilde kapsamlı operasyon için düğmeye basıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığ'nın gözaltı kararı verdiği 15 kişi yakalamak için operasyon düzenlendi.



Adana merkezli başlayan operasyon İstanbul, Bursa Konya, Mardin, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a da uzandu.



Aralarında asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerin bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.



Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.





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