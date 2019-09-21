Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), şunları belirtti:
"Kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacı ile aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca 20.09.2019 Cuma günü Ülke genelinde eş zamanlı olarak Aranan Şahıslar Operasyonları yapılmıştır.
Yapılan operasyonlarda, 7.699 ekip, 29.569 personel görev alarak 7.495 ikamette arama yapıldı.
Operasyonlar sonucunda yakalananlar arasında;
2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 653 şahıs,
5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 331 şahıs,
10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 119 şahıs,
20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 30 şahıs,
20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere;
1.139’sı hükümlü 1.667’ü yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2.806 şahıs adli mercilere sevk edildi.
Sevk edilen bu şahıslar arasında 33 cinayet suçlusu, 244 hırsızlık suçlusu, 360 yaralama suçlusu, 58 cinsel saldırı suçlusu, 48 yağma suçlusu, 88 dolandırıcılık suçlusu, 101 uyuşturucu ticareti suçlusu, 45 kaçakcılık suçlusu, 20 FETÖ-PDY suçlusu, 5 silahlı terör örgütü suçlusu şahıs bulunmaktadır. Ayrıca kayıp olarak aranan 7 çocuk ve 22 yetişkin şahıs bulundu.
Yapılan bu operasyonlarda 1 Adet Ruhsatsız Uzun Namlulu Silah, 5 Adet Ruhsatsız Tabanca, 12 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 447 Adet Mermi, 2 Kesici/Delici Alet, 7 Kurusıkı Tabanca, 24 gr. Eroin, 52 Kök Kenevir ve 498 gr. Esrar ele geçirildi.
Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."
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