İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu" gerçekleştirildi. 7 bin 495 ayrı adrese yapılan aramada, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.

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