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Son dakika haberleri... ABD askerlerinin kaldığı üsse saldırı

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ndeki patlama seslerinin ardından: Irak'ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin Beled askeri üssüne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi

GÜNDEM 04.01.2020, 20:15 04.01.2020, 20:54
Son dakika haberleri... ABD askerlerinin kaldığı üsse saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı düzenlendi.

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı. Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.

Yeşil Bölge'nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatıldı.

Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi.

BBC muhabiri Nafiseh Kohnavard, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin füze saldırısına hedef olduğunu bildirdi.

Sky News Arabia ise, Yeşil Bölge'ye bir füzenin isabet ettiğini ve büyükeçiliğe giden yolun bu nedenle girişlere kapatıldığını söyledi.

#abd #ırak
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