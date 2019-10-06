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Son dakika haberleri... ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yeni açıklama: Hatadan dolayı özür dileriz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenilmesiyle ilgili yeni açıklama geldi

Son dakika haberleri... ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yeni açıklama: Hatadan dolayı özür dileriz

ABD Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından gün içerisinde dikkat çeken bir “beğeni” geldi.

FETÖ firarisi Ergun Babahan twitter adresinden “Türkiye halkları Bahçelisiz bir siyaset dönemine hazır olmalı” ifadelerini paylaştı. ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği bu ifadelere beğeni gönderdi.

Yapılan açıklamada, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." denildi.

ABD Büyükelçiliğinin yanlışlıkla beğendiğini açıkladığı FETÖ firarisi Babahan'ın paylaşımında, "MHP Lideri Devlet Bahçelisiz bir siyaset dönemi" vurgusu yer alıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #mhp #fetö
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