Son dakika haberleri! Abdullah Öcalan'a fahri hemşerilik verilmesine Dışişleri'nden sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Berceto Belediye Meclisi tarafından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşerilik verilmesi hakkında yaptığı açıklamada İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin bakanlığa çağrılarak konuya ilişkin Türkiye'nin tepkisinin iletildiğini belirtti
GÜNDEM 08.10.2019, 00:00 08.10.2019, 17:18
Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Berceto Belediye Meclisi tarafından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşerilik verilmesi hakkında açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında şunlar denildi:
"İtalya’nın Emilia Romagna Bölgesi’nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi’nce 5 Ekim 2019 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz.
40 bini aşkın masum insanı hunharca katletmiş ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK’nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez.
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Bakanlığımıza çağırılarak, konuya ilişkin tepkimiz iletilmiştir."
ulusal.com.tr
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