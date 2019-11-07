Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül'den af yasası ve şartlı ceza indirimi açıklaması! Tek tek açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı paketi ve infaz düzenlemesi ile ilgili Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, şunları söyledi:

"HÜKÜM GİYEN CEZAEVİNE GİRECEK: Yeni hazırlayacağımız infaz yasasında cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemeler olacak. Şu anda 18 ayın altında hapis cezası alan birisi cezaevine girmiyor. İşlenen suçların büyük bir oranını bu kapsamdakiler oluşturuyor. Örneğin biri hırsızlık yapıyor ama hapse girmeyeceğini hesap ediyor. Bu durum da haliyle toplumda rahatsızlık uyandırıyor. Artık suçlular bu cezanın 5'te birini cezaevinde geçirecek.

HAFTA SONU CEZAEVİ: Ceza infaz paketi kapsamında, kadınlar, yaşlılar, çocuklu kadınlar, çekini ödeyemediğinden hapse giren işadamları için hafta sonu infaz uygulamasını tartışıyoruz. İnfaz hafta sonu uygulansa İşadamı hafta sonu fabrikasına gitse, işletse borcunu ödeyip hapisten çıkma şansı olacak. Bu gibi belli suçlarda hakim takdir yetkisini kullanacak.

CEZANIN YARISI ÇEKİLECEK: 2005 yılında infaz sistemi değişti. Daha önce infazın süresi yüzde 40'tı. Bu oran (cezaevinde kalma süresi) genel suçlarda yüzde 67'ye çıkarıldı. Yeni çalışma kapsamında bu oranı yüzde 50 olarak düzenlemeyi düşünüyoruz. Terör ve örgüt suçlarıyla, kadına şiddet ve cinsel taciz gibi suçların infaz oranlarında indirim gündemimizde yok.

4.2 MİLYON DOSYAYA NEŞTER: Birinci yargı paketi ceza hukukuyla ilgiliydi, ikincisi ise hukuk yargılamalarını kapsayacak. Yaklaşık 4 milyon 200 bin civarında dosya var. Mevcut yargılamaların hızlanmasını hedefliyoruz.

TATİLDE BEĞEN, NOTERE GİT AL: İkinci pakette, noter sayısı ve bakacağı işler arttırılacak. Mesela delil tespitlerini noterde yapılmasını düşünüyoruz. Hafta sonu noterlik uygulaması başlattık, 7 ayda 400 bin işlem yapılmış. Bu bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Tapu işlemlerini de notere vermeyi tartışıyoruz. Hafta sonu bir kişi eşiyle birlikte evi gördü 'alalım' diyecek. Gidip hemen noterde işini yapacak. Bu, ticari hayata da pozitif katkı sağlayacak."

ulusal.com.tr