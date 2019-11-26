Son dakika haberleri! Adana Kozan'da deprem (26 Kasım 2019 Salı AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 10.31'de yerin 10 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
GÜNDEM 26.11.2019, 10:42 26.11.2019, 10:43
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 10.31'de yerin 10 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, saat 10.31'de meydana geldi.
Depremin yerinliğinin 10 kilometre olduğu belirtildi.
3.6 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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