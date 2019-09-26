İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından WhatsApp ve sosyal medyada paylaşılan "sabaha karşı deprem olacak" ses kayıtlarıyla ilgili AFAD ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan açıklama geldi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada paylaşılan "sabaha karşı deprem olacak" ses kayıtlarıyla ilgili AFAD ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan açıklama geldi.



AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." denildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun tarafından yapılan açıklamada ise, "Değerli İstanbullular, bazı ses kayıtları ile İstanbul’da panik ve korku yaratmayı amaçlayan kişilere lütfen itibar etmeyin. Söz konusu iddialar doğru değildir." ifadelerine yer verildi.





ulusal.com.tr