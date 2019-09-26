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Son dakika haberleri... AFAD'dan İstanbul depremi açıklaması: 77 artçı

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan artçı açıklaması geldi

Son dakika haberleri... AFAD'dan İstanbul depremi açıklaması: 77 artçı

İstanbul'da bugün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 77artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyüklükleri 1.0 ile 4.1 arasında değişen 77 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Artçı deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlenmektedir" denildi.

AFAD'ın açıklaması şöyle;
Mw=5.8 Silivri Açıkları Depremi
Güncel Artçı Deprem Bilgisi
Saat=20.34 itibarıyla Büyüklükleri 1.0 ile 4.1 arasında değişen 77 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Artçı deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlenmektedir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #AFAD #deprem #istanbul
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