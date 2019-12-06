Son dakika haberleri... Ağrı'da deprem (06 Aralık 2019 son depremler)
Ağrı Tutak'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9 kilometre olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 18:54'te Ağrı Tutak'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9 kilometre olarak açıklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise saat 18:54'te meydana gelen depremin merkez üssünü Bingöl Genç olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 13 kilometre olarak ölçüldü.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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ulusal.com.tr
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