Antalyaspor'dan farklı galibiyet
Antalyaspor'dan farklı galibiyet
Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz
Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz
Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi
Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi
Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü
Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü
banner1119

SON DAKİKA HABERLERİ! Ahmet Ercan, canlı yayında depremden en çok etkilenecek yerleri tek tek açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ulusal Kanal canlı yayınında İstanbul depremi ile ilgili açıklamalar yaptı. Ercan, depremden en çok etkilenecek yerleri tek tek açıkladı. Canlı yayında harita üzerinde anlatım yapan Ercan, "Burada ikinci bir kırık daha var. Sanki balık sırtı gibi. Yalova Altınova'nın olduğu yerden bir kılçık daha çıktı kırık. Bostancı'ya kadar kırıldı. Kimse bundan söz etmiyor" dedi

SON DAKİKA HABERLERİ! Ahmet Ercan, canlı yayında depremden en çok etkilenecek yerleri tek tek açıkladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında İstanbul'da meydana gelen depremleri değerlendirdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, şunları söyledi:

"(Haritayı göstererek) Burada ikinci bir kırık daha var. Sanki balık sırtı gibi. Yalova Altınova'nın olduğu yerden bir kılçık daha çıktı kırık. Bostancı'ya kadar kırıldı. Kimse bundan söz etmiyor.

"BURALAR DEPREMDEN EN ÇOK ETKİLENECEK YERLER"

Bizim en çok korktuğumuz yer, Fatih ilçesi, Fatih-Eminönü yarımadası. İstanbul'u İstanbul yapan tarihi kalıntıların bulunduğu yer. Burası depremden çok etkilenecektir. Her depremde surlarda çatlamalar ve yıkılmalar olur. Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Kanarya, Cumhuriyet, Menekşe mahallesi çok etkilenecektir. Daha sonra Avcılar tekrar etkilenecektir. Esenyurt'un bulunduğu kesimler, daha sonra Gürpınar'ın heyelan kesimleri, Pekmez, Pınarkent çok etkilenecek. Kumburgaz, Silivri, Marmaraereğlisi buralar depremden en çok etkilenecek yerler."

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #istanbul depremleri #ahmet ercan #son dakika haberleri
Önceki Haber
Antalya Valiliğinden Thomas Cook açıklaması
Sonraki Haber
Kayın tırtılıyla 3 aşamalı mücadele
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.