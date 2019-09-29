İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında İstanbul'da meydana gelen depremleri değerlendirdi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, şunları söyledi:
"(Haritayı göstererek) Burada ikinci bir kırık daha var. Sanki balık sırtı gibi. Yalova Altınova'nın olduğu yerden bir kılçık daha çıktı kırık. Bostancı'ya kadar kırıldı. Kimse bundan söz etmiyor.
"BURALAR DEPREMDEN EN ÇOK ETKİLENECEK YERLER"
Bizim en çok korktuğumuz yer, Fatih ilçesi, Fatih-Eminönü yarımadası. İstanbul'u İstanbul yapan tarihi kalıntıların bulunduğu yer. Burası depremden çok etkilenecektir. Her depremde surlarda çatlamalar ve yıkılmalar olur. Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Kanarya, Cumhuriyet, Menekşe mahallesi çok etkilenecektir. Daha sonra Avcılar tekrar etkilenecektir. Esenyurt'un bulunduğu kesimler, daha sonra Gürpınar'ın heyelan kesimleri, Pekmez, Pınarkent çok etkilenecek. Kumburgaz, Silivri, Marmaraereğlisi buralar depremden en çok etkilenecek yerler."
ulusal.com.tr
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ulusal Kanal canlı yayınında İstanbul depremi ile ilgili açıklamalar yaptı. Ercan, depremden en çok etkilenecek yerleri tek tek açıkladı. Canlı yayında harita üzerinde anlatım yapan Ercan, "Burada ikinci bir kırık daha var. Sanki balık sırtı gibi. Yalova Altınova'nın olduğu yerden bir kılçık daha çıktı kırık. Bostancı'ya kadar kırıldı. Kimse bundan söz etmiyor" dedi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında İstanbul'da meydana gelen depremleri değerlendirdi.