Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ulusal Kanal canlı yayınında İstanbul depremi ile ilgili açıklamalar yaptı. Ercan, depremden en çok etkilenecek yerleri tek tek açıkladı. Canlı yayında harita üzerinde anlatım yapan Ercan, "Burada ikinci bir kırık daha var. Sanki balık sırtı gibi. Yalova Altınova'nın olduğu yerden bir kılçık daha çıktı kırık. Bostancı'ya kadar kırıldı. Kimse bundan söz etmiyor" dedi

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