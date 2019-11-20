Son dakika haberleri... Ahmet Takan saldırıya uğradı

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Dikmen'de evinin önünde yumruklu saldırıya uğradı. Takan, saldırı sonrası 29 Mayıs Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırıyı gazeteci Talat Atilla duyurdu. Atilla, "Korkusuz yazarı ahmet takan az önce evinin önünde saldırıya uğradı. Takan'in telefonunu da parçalayan saldırganlar kaçtı. Takan, hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Ahmet Takan, “Devlet Bahçeli, Aralık ayı sonunda Genel Başkanlığı bırakacak, aktif siyaseti terk edecek. MHP’nin başına yeni bir isim gelecek” diye yazmış, MHP’den bu satırlara çok sert yanıt gelmişti. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ahmet Takan için, "Kiralık kalemini bu sefer, MHP’de Genel Başkan değişikliği hevesine düşenlerin ekmeğine yağ sürmek amacıyla kullanmaktadır. Ahmet Takan gibileri takacak kimse de yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

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