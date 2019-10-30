Son dakika haberleri! AK Parti'den genel af ve şartlı ceza indirimi ile ilgili yeni açıklama

Aydın Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Yavuz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen, MKYK toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cezaevlerinde bulunan hükümlülerin ve yakınlarının merakla beklediği af yasası ile ilgili de bilgiler veren Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Metin Yavuz, kanun teklifi üzerinde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, parti olarak bu yasada ceza indiriminden ziyade bir sistem değişikliğine gidilmesinin daha uygun olacağı görüşünün olduğunu belirtti.

Aydın Denge gazetesinin haberine göre, Yavuz yaptığı açıklamada "Af yasası ile ilgili şuan çalışmalar devam ediyor. Biz bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinin olmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Örneğin, 18 ay hapis cezası alan kişinin birtakım indirimlerle 1 yıllık denetimli serbestlik öngörüldüğünde bu kişi hiç cezaevine girmeden bu cezadan kurtulabiliyor. Bu toplumsal vicdanı gerçekten zedeleyen bir durum. Suç işleyen, hapis cezasına mahkum olan herkesin belli oranda cezaevinde kalması yönünde bir düzenleme düşünüyoruz." dedi.

ulusal.com.tr