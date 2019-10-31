Son dakika haberleri! AK Parti'den şartlı ceza indirimi ve af açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Cahit Özkan, af yasası ve şartlı ceza indirimi konularında değerlendirmelerde bulundu.

Özkan, şunları belirtti:

"Öncelikle ceza yargılamasının ve ceza infaz sisteminin amacı vardır. Biz de bu amaç çerçevesinde infaz ile ilgili bir düzenlemeyi yapılabilir mi yapılamaz mı bunun arayışı ve çalışması içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın vicdanında yargıya olan güven sarsılır mı sarsılmaz mı, vatandaşlarımızın adil yargıya olan inançları zarar görür mü görmez mi? Bizim baktığımız budur. Eğer Türkiye'de ceza yargılama sisteminin amacına uygun ki dünyada da ceza infazının nedir diye tartışıldığında birkaç madde altında değerlendirmişler, sonuca varmışlar.

Şu anda belki af başlığı altında değerlendiriliyor ancak biz hiçbir zaman af başlığı altında bu meseleye yaklaşmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız da defaatle her bu mesele sorulduğunda vurguladığı mesele vardır. 'Biz eğer yaptığımız düzenleme ile vatandaşlarımızın yargıya olan güvenini sarsıyorsak vatandaşlarımız hukuka olan güvenleri azalıyorsa, vicdanları yaralıyorsa özellikle suçtan zarar gören vatandaş ile ilgili o suçun mağduru dururken devlet çıkıp da bunu biz affediyoruz noktasına gelirse bunlar kamuoyu vicdanını ciddi anlamda rahatsız ediyor. Bu bağlamda bizler şu anda CHP, diğer siyasi partilerin de yaklaşımı ne olur, onların da tabi ki Türkiye'nin ortak bir aklı çıksın isteriz ancak AK Parti ve MHP grupları olarak oluşturulan ekipler bunula ilgili birtakım çalışmalar yürütüyorlar. Bu çalışmaların neticesi, bir af düzenlemesi olması ötesinde bir infaz düzenlemesi olacak. Yani herhangi bir dönem içerisinde işlenen suçlarla ilgili bir infazda indirim, af niteliğinde olabilecek herhangi bir hüküm değil."

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