banner1198

banner1199

banner1197

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Bağdadi açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunuyor

GÜNDEM 28.10.2019, 18:07 28.10.2019, 18:26
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Bağdadi açıklaması

Çelik'in açıklamaları şu şekilde: 

- Önemli bir gelişme meydana geldi ABD Başkanı DAEŞ terör örgütünün öldürüldüğünü açıkladı. DAEŞ ülkemize en çok zarar veren terör örgütlerden biri.

- Türkiye ABD ile yüksek bir koordinasyon içerisinde olmuştur. TSK gerekli koordinasyonu sağlamıştır. ABD uçakları Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden uçuş yaptı. 

- Bir terör örgütü liderinin öldürülmesi söz konusuyken bir başka terör örgütünün sözde liderinin ABD'ye davet edilmesinin terörle mücadele konusunda ne kadar büyük bir çelişki oluşturduğunun altını çiziyoruz

- Barış Pınarı Harekatı başladığından herkes bunun DAEŞ'la mücadeleyi sekteye uğratacağını söylüyorsu ama görüldüğü gibi kısa bir süre sonra DEAŞ liderinin bertaraf edilmesi mümkün olmuştur. 

- Fırak Kalkanı Harekatı'nda DAEŞ'la göğüs göğüse mücadele eden NATO ülkesi Türkiye'dir. 

- Türkiye, birden fazla cephede birden fazla terör örgütüne karşı mücadele yürütmüştür. 

-  DAEŞ terör örgütü dinimize insanlığa karşı en büyük suçu işleyen örgütlerdendir liderlerinin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktasıdır.

- Türkiye DAEŞ'a yönelik binlerce operasyon gerçekleştirmiştir. İncirlik Hava üssü mücadelede önemli bir rol üstlenmiştir. 

- PPG/PKK terör örgütünnün varlığı DAEŞ'in zemin bulmasına imkan vermektedir. 

- DAEŞ terör örgütüne yapılan neyse PYD/YPG/PKK'ya da aynı şekilde yaklaşılması gerekir. 

- DAEŞ terör örgütü neyse PYD/YPG/PKK da odur. 

- (Suriyeli sığınmacıların durumu) Bu konuda en çok konuşan AB, sınıfta kalmıştır. Yerleştirme kotalarını artırmaları gerekiyor. 

Ayrıntılar geliyor...

#ak parti #Ömer Çelik #MKYK
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P