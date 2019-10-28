Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Bağdadi açıklaması

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

- Önemli bir gelişme meydana geldi ABD Başkanı DAEŞ terör örgütünün öldürüldüğünü açıkladı. DAEŞ ülkemize en çok zarar veren terör örgütlerden biri.

- Türkiye ABD ile yüksek bir koordinasyon içerisinde olmuştur. TSK gerekli koordinasyonu sağlamıştır. ABD uçakları Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden uçuş yaptı.

- Bir terör örgütü liderinin öldürülmesi söz konusuyken bir başka terör örgütünün sözde liderinin ABD'ye davet edilmesinin terörle mücadele konusunda ne kadar büyük bir çelişki oluşturduğunun altını çiziyoruz

- Barış Pınarı Harekatı başladığından herkes bunun DAEŞ'la mücadeleyi sekteye uğratacağını söylüyorsu ama görüldüğü gibi kısa bir süre sonra DEAŞ liderinin bertaraf edilmesi mümkün olmuştur.

- Fırak Kalkanı Harekatı'nda DAEŞ'la göğüs göğüse mücadele eden NATO ülkesi Türkiye'dir.

- Türkiye, birden fazla cephede birden fazla terör örgütüne karşı mücadele yürütmüştür.

- DAEŞ terör örgütü dinimize insanlığa karşı en büyük suçu işleyen örgütlerdendir liderlerinin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktasıdır.

- Türkiye DAEŞ'a yönelik binlerce operasyon gerçekleştirmiştir. İncirlik Hava üssü mücadelede önemli bir rol üstlenmiştir.

- PPG/PKK terör örgütünnün varlığı DAEŞ'in zemin bulmasına imkan vermektedir.

- DAEŞ terör örgütüne yapılan neyse PYD/YPG/PKK'ya da aynı şekilde yaklaşılması gerekir.

- DAEŞ terör örgütü neyse PYD/YPG/PKK da odur.

- (Suriyeli sığınmacıların durumu) Bu konuda en çok konuşan AB, sınıfta kalmıştır. Yerleştirme kotalarını artırmaları gerekiyor.

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