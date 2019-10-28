Son dakika haberleri... AK Parti'den ceza indirimi ve 3600 ek gösterge açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ceza indirimi

Bu konuda hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Burada kanun teklifi 1 yıldır belli tartışmalarla gündemde. Biz bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliği istiyoruz. Bir yandan cezasızlık algısı diye bir durum sözkonusu olmamalıdır. Aynı zamanda da cezaevlerinde ciddi kalabalıklaşma sorunu vardır. Belli bir denge içerisinde çözecek bir yaklaşımı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 18 ay hapis cezası alan kişinin birtakım indirimlerle 1 yıllık denetimli serbestlik öngörüldüğünde bu kişi hiç cezaevine girmeden bu cezadan kurtulabiliyor. Bu toplumsal vicdanı zedeleyen yaklaşım. Cezasızlık algısıyla sistem değişikliği dengeleyecek bir yaklaşım üretmeye çalışıyoruz. Suç işleyen sonuçta hapis cezasına mahkum olan herkesin belli oranda cezaevinde kalacak bir düzenleme düşünüyoruz.

3600 ek gösterge

3600 Ek Gösterge pozitif yaklaşımdır. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerimize bir düzenleme sözkonusu. Ekonomik disiplin içerisinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler de gözetilerek yapılmasıdır. Bu şekilde bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması sayın bakan tarafından açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir, pozitif yaklaşım aynen sürmektedir.

Yeni infaz usülleri

Yeni infaz usülleri üzerine çalışılıyor. Örneğin gece, hafta sonu, konutta infaz gibi usüller değerlendiriliyor. Kadın ve yaşlılar lehine düzenlemelere çalışılıyor. Uyuşturcu, cinsel suçlar, terör örgütü suçlarla özellikle tartışılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Burada mesele bir kereliğine af değil sürdürülebilir, adalet duygusunu tatmin eden infaz sisteminin bütünlüklü olarak ele alan bir yaklaşım tartışılıyor. Sonuçta takdir yüce meclisindir.

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