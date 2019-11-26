Son dakika haberleri! AK Partili Ahmet Özdemir'den af, şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestlik açıklaması

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Bengütürk TV'de şartlı ceza indirimi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

AK Partili Özdemir, şunları söyledi:

"Adalet Bakanımızın da bu konuda bir açıklaması oldu. İkinci yargı paketinde ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ilgili bir denetimli serbestliğin genişletilmesine dair bir çalışma var.

Denetimli serbestlik genişleyecek. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin talebi de o. Biz belki bunu teknik olarak ifade ediyoruz ama şöyle diyelim. 5 yıl ve altında cezası olan teröre bulaşmamış, cinsel suçlardan, uyuşturucudan, örgüt suçlarından ceza almamış olan kişileri denetimli serbestlik kapsamına alınması ve cezaevinden çıkması söz konusu olacak. Fakat yasanın gelişi, bu bir iki hafta içerisinde henüz olmayacak, onu biliyorum, çalışma aşamasında. 9 Aralık'ta da bütçe görüşmeleri var, 25'ine kadar. Muhtemelen ondan sonra gelecek."

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