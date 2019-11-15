Son dakika haberleri! AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 TV'de Ersoy Dede'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, "Cumhur İttifakı devam edecek mi?" sorusuna "Masa başında kurulmadı, yoluna devam edecektir" yanıtını verdi.

AK Partili Kurtulmuş, "Dünya kamuoyu diplomasi dili bakımından Cumhurbaşkanımızın bu tavrı, tarzı ile birlikte de yeni bir duruş ile karşılaşıyor" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, "Başkaları belki sahada nerede petrol alırım, hangi terör örgütünü nerede kullanarak demografik yapıyo değiştiririm hesapları içerisindeyken, bizim en büyük avantajımız büyük resmi görüyor olmamızdır" şeklinde konuştu.

Suriyeli göçmenlerin dönüşüne dair değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "İnsanların kendi ülkelerindeki şartları güvenli hale getirirseniz o insanlar geri döner. Bülbülü altın kafese koysanız da illa vatanım illa vatanım der" dedi.

ulusal.com.tr

