Akdeniz, 5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem, Muğla'nın bir çok ilçesinde hissedildi. ​Civelek, Akdeniz'de oluşan depremin Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de kısa süreli hissedildiğini ifade etti.

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer aldı.



Bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.



Muğla Valisi Esengül Civelek, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi.



Civelek, Akdeniz'de oluşan depremin Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de kısa süreli hissedildiğini ifade etti.



AKDENİZ'DE BİR DEPREM DAHA



Saat 09.27'de yerin 3.6 kilometre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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