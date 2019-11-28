Son dakika haberleri... Akdeniz'de deprem (28 Kasım 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 09:52'te Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7. kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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