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Son dakika haberleri... Akdeniz'de deprem (28 Kasım 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Akdeniz açıklarından 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNDEM 28.11.2019, 09:59 28.11.2019, 10:06
Son dakika haberleri... Akdeniz'de deprem (28 Kasım 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 09:52'te Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7. kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER


Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

#deprem #akdeniz
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