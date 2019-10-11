Son dakika haberleri! Akdeniz'de deprem oldu (11 Ekim 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)
Akdeniz'de saat 17.18'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmadı
GÜNDEM 11.10.2019, 17:37 11.10.2019, 17:39
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu.
Deprem, saat 17.18'de meydana geldi.
Yerin 23.5 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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