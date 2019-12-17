Son dakika haberleri... Akdeniz'de deprem (17 Aralık 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)
Mersin'in Anamur ve Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem her iki ilçede de hissedildi
GÜNDEM 17.12.2019, 11:53 17.12.2019, 11:58
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Mersin'nin Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Deprem her iki ilçede de hissedildi.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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