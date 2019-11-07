Son dakika haberleri! Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulunda otizmli çocukların yuhalandığı iddiası ile ilgili resmi açıklama geldi

Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulunda otizmli çocukların yuhalandığı iddiası ile ilgili resmi açıklama geldi.

Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulunda 32 derslik mevcut olup, 42’si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplamda 334 öğrenci öğrenim görmektedir.

Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır öğrenimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayımlanan ‘'ksaray’da Otizmli Çocuklar Yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup çocuklar okullarında normal eğitim öğretimlerine devam etmektedirler.

2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir Özel Eğitim Okulu planlanmış olup, konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."

ulusal.com.tr