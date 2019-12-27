Son dakika haberleri... Ali Babacan yeni partiyi ne zaman kuracak?

Ulusal Kanal'da Başkent Kulisi programında Gürkan Demir ve İsmet Özçelik'in sorularını yanıtlayan Kulat, Ali Babacan'ın 29 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi vereceğini açıkladı.

Kulat, "Ali Babacan 29 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı'na parti kuruluş başvurusunu yapacak, 5 Ocak 2020'de partinin manifestosunu açıklayacak" dedi.

Ali Babacan'ın kuracağı partinin "kurucular kurulunda bir kaç milletvekili göreceğiz" diyen Kulat, "Erhan Usta da kurucular arasında" dedi.

Kulat, "7 Temmuz tarihine kadar ciddi bir vekil transferi olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuşan Kulat, "Bu tarih 2020 Kasım olabilir. 2020 Kasım öncesi bir erken seçim beklemiyorum" dedi.

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