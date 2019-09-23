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Son dakika haberleri! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'da, TSK'ya ait araç, silah ve mühimmatların darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin soruşturma başlattı

Son dakika haberleri! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'da, TSK'ya ait araç, silah ve mühimmatların darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin soruşturma başlattı

Etiketler; #Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı #15 temmuz
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