Ankara'da öğle saatlerinde yaşanan F-16 ve helikopter hareketliliği sosyal medyada gündem oldu

Ankara'da öğle saatlerinde yaşanan F-16 ve helikopter hareketliliği sosyal medyada gündem oldu.



Çok sayıda sosyal medyada kullanıcısı, "Ankara'nın üzerinde jet uçakları ve helikopterler dolanıyor." diye yazdı.



Ulusal Kanal Ankara Temsilci Eray Çelebi, uçuşun planlı olduğunu belitti.



Çelebi, "Ankara semalarındaki jet sesleri, Cumhurbaşkanı uçağına escortluk görevi yapan jetlerden geliyor. Sorun yok, planlı uçuş." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr