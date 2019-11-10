Son dakika haberleri... Ankara'da Mamak'ta deprem (10 Kasım 2019 Pazar KaNdilli Rasathanesi-AFAD son depremler)
Ankara Mamak'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 13:11'de Ankara Mamak'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Ankara Bala'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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ulusal.com.tr
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