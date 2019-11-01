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Son dakika haberleri! Antalya Körfezi'nde deprem oldu (1 Kasım 2019 Cuma AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Akdeniz'de Antalya Körfezi'nde bir deprem meydana geldi. Saat 13.17'de olan depremin büyüklüğünün 4 olduğu açıklandı. Yerin 100 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirilen depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenildi

GÜNDEM 01.11.2019, 13:29
Son dakika haberleri! Antalya Körfezi'nde deprem oldu (1 Kasım 2019 Cuma AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Akdeniz'de Antalya Körfezi'nde bir deprem meydana geldi. 

Saat 13.17'de olan depremin büyüklüğünün 4 olduğu açıklandı. 

Yerin 100 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirilen depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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