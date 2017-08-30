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Son dakika haberleri: Askeri aracın geçişi sırasında patlama!

Adıyaman Çelikhan karayolunda askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Son dakika haberleri: Askeri aracın geçişi sırasında patlama!

Adıyaman Çelikhan karayolunda askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.
 

Etiketler; #Adıyaman #Çelikhan karayolu #patlama #ambulans
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