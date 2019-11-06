Son dakika haberleri! Avrupa Tahmin Merkezi'nden kış ve Türkiye açıklaması

Avrupa Tahmin Merkezinin kış aylarını kapsayan mevsimsel tahminlerine göre hava sıcaklıklarının normallerine göre daha sıcak geçeceği öngörülüyor. Tahminde önceki aylara göre fazla bir değişiklik yok.

Sıcaklıkların normallerinin üzerinde beklenmesine rağmen yağışların yurdun büyük bölümünde uzun yıllar ortalamaları civarında, Karadeniz bölgesinde ise normallerinin üzerinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Basınç anomalisine göre kuzey ve Doğu Avrupa'da normallerine göre daha düşük basınç beklendiğinden, soğuk Sibirya yükseğinin bu kış çok etkili olamayacağı, İzlanda kökenli yağışlı sistemlerle birlikte kısmen güneybatılı sıcak hava akımlarının ülkemizde etkili olacağı söylenebilir.

Kasım ayı, uzun yıllar ortalamalarına göre 1-2 derece daha sıcak geçeceği tahmin ediliyordu. Avrupa tahmin merkezinin son öngörülerine göre Türkiye, Balkanlar ve Doğu Avrupa'nın normallerine göre 2-4 derece daha sıcak geçeceği tahmin ediliyor.

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