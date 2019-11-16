Son dakika haberleri! Aydın Kuşadası'nda deprem (16 Kasım 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 13.38'de yerin 4.8 kilometre derinliğinde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, ilçede paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir vatandaş, "Çok fena sallandık" dedi. İşte ayrıntılar
GÜNDEM 16.11.2019, 13:54 16.11.2019, 14:01
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Aydın'da deprem oldu.
Deprem, Kuşadası ilçesinde meydana geldi.
Saat 13.38'de yerin 4.8 kilometre derinliğinde 2.7 büyüklüğündeki deprem, ilçede paniğe neden oldu.
Depremi hisseden vatandaşlar, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bir vatandaş, "Çok fena sallandık" dedi.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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