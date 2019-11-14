Son dakika haberleri! Aydınlık'ın haberi sonrası Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TİTCK müfettiş görevlendirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir firmanın, terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderdiği iddiasına yönelik Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Titck) tarafından 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, Ankara’nın İskitler semtindeki bir firmanın, PYD/YPG terör örgütüne tıbbi cihaz gönderdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, "Cihazlarla ilgili Titck kurumumuz var. Titck kurumu bu iddialarla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Bize gelen herhangi bir durum yok. İdari bir soruşturma başlatıldı. Bununla ilgili bulgularımızı güvenlik birimlerimize veriyor olacağız. Daha fazla bilgi vermem, soruşturmanın selameti açısından doğru olmaz." diye konuştu.

Aydınlık'ın bir Türk firmasının PKK/PYD’nin Suriye’deki hastanelerine tıbbi cihaz sağladığı haberi üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı söz konusu firma hakkında inceleme başlatmıştı.

Aydınlık'ın 7 Kasım perşembe günü yayınlanan Ankara’nın İskitler semtinde faaliyet gösteren bir firmanın PKK/PYD’nin Suriye’deki hastanelerine tıbbi cihazlarını temin ettiği haberi sonrası Sağlık Bakanlığı’nın harekete geçerek olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenilmişti. Bakanlığın firmanın ismini tespit ettiği, Irak üzerinden Suriye’de PKK/PYD’ye gönderilen tıbbi cihazların miktarının ve neler olduğunun listesini çıkarma çalışması başlattığı belirtilmişti.