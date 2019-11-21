Son dakika haberleri! Bakan Akar: Seyirci kalmamız mümkün değildi

Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar milletvekillerini sorularını yanıtladı.

"Doğu Akdeniz'de daha dün biten 4.300 personel katılımı, 31 geminin katılımıyla tatbikat yaptık" diyen Bakan Akar, "Kıbrıs ve orada soyutlamamız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Kişisel Twitter hesabı olmadığını, her şeyin Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlandığını söyleyen Akar, "Olabildiğince şeffaf halkla ilişkiler politikası güdüyoruz" şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim sınır ötesinde yaptığımız savaş değil terörle mücadeledir" dedi.

Bakan Akar, verdiği yanıtta "Suriye'yi karıştıralım işgal olsun filan böyle bir şey yok. Oradaki yangının bizim ülkemize sıçrama riski doğdu. Bizim bunlara seyirci kalmamız mümkün değildi. Müttefiklerimize söyledik DEAŞ türediğinde filan müdahale edelim diye. Biz ülkemizin güvenliği için yapmamız gerekeni yaptık." ifadelerini kullandı.

"Egemenliğin ve bağımsızlığın bir bedeli var" diyen Hulusi Akar, "Biz denileni yapmak yerine ülkemizin hak ve menfaatlerine uygun hareket ettik" diye konuştu.

Bakan Hulusi Akar, "Kaynaklarımız kıt olduğu doğru. Biz de bunu zaman, personel, para dahil hepsini değerlendirerek olabildiğince daha fazla fayda sağlamak. İktisat kitaplarının birinci sayfasında yazar. Kıt kaynaklar konusu." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, harekatların sonucu olarak şunları söyledi:

"1) Terör devleti oluşturma hedefi bitti.

2) En az 400 bin kişi Cerablus, Azez ve Afrin'e dönüş yaptı.

3) Sınırlarımızın güvenliği sağlandı."

Öte yandan Akar, "MSB bütçesinden Özgür Suriye Ordusu'na her hangi bir ödeme söz konusu değil." dedi.

Bakan Akar "Makine Kimya özelleştirilmeyecek. Kesinlikle özelleştirme söz konusu değil. Bazı çalışma yaptik. MKE tanıyamayacağınız bir hale gelecek. Modernize edilecek. MKE'deki taşeronlar için de daha önce taşeronlar için yayınlanan Cumhurbaşkanlığı karanamesinin gereğini yerini getireceğiz. Personelimizin özlük hakları ile çalışmalarımız durmaksızın sürüyor. Çünkü hayat şartları sürekli değişiyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Hulusi Akar; emekli çavuşların, emekli binbaşıların durumlarının da gündemlerinde olduğunu bildirdi.

Akar, "Yaklaşık bir ay önce web sayfalarımıza siber saldırı yapıldı. Yurt dışından yapıldı. Adresler tespit edildi. Hiçbir sorun yaşanmadan atlatıldı." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr