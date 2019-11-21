Son dakika haberleri! Balıkesir Dursunbey'de deprem oldu (Son dakika 21 Kasım 2019 Perşembe AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)
Balıkesir'de saat 15.15'te yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi. Deprem, saat 15.27'de yerin 5.4 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti
GÜNDEM 21.11.2019, 15:32 21.11.2019, 15:46
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 15:15'te Balıkesir Badiç'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı.
BİR DEPREM DAHA OLDU
Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi.
Deprem, saat 15.27'de yerin 5.4 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti.
SON DEPREMLERİN LİSTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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ulusal.com.tr
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