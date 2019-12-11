Son dakika haberleri... Balıkesir’de deprem! İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa ve Manisa'da hissedildi (10 Aralık 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 23:14'te Balıkesir'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. 5.0 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 23:24'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9 kilometre olarak duyuruldu. AFAD verilerine göre saat 23:46'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de meydana gelen depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Validen ilk açıklama

Deprem sonrası Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan açıklama: "Hastaneye başvuran vatandaşımız yok. Ekiplerimiz depremin merkezi konumundaki Akçaköy'de. Orada da herhangi bir hasar bildirimi yok"

Altıeylül Belediye Başkanı'ndan açıklama

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.

Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı 23:14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6, 23:24'te meydana geleni ise 4.3 olarak açıkladı.

Depreme ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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