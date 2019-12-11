Son dakika haberleri... Bolu'da deprem (11 Aralık 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)
Bolu'da 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı
GÜNDEM 11.12.2019, 22:43 11.12.2019, 22:51
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Bolu'da 22:38'de 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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ulusal.com.tr
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