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Son dakika haberleri... Bolu'da deprem (12 Aralık 2019 Perşembe Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Bolu'da 11 Aralık Çarşamba akşamı 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Bolu'da 22:44'te ise 2.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 12 Aralık Perşembe gecesi ise saat 01:59'da ise 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

GÜNDEM 12.12.2019, 02:22 12.12.2019, 02:25
Son dakika haberleri... Bolu'da deprem (12 Aralık 2019 Perşembe Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Bolu'da 22:38'de 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

#bolu #deprem
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