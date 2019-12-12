Son dakika haberleri... Bolu'da deprem (12 Aralık 2019 Perşembe Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)
Bolu'da 11 Aralık Çarşamba akşamı 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Bolu'da 22:44'te ise 2.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 12 Aralık Perşembe gecesi ise saat 01:59'da ise 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
GÜNDEM 12.12.2019, 02:22 12.12.2019, 02:25
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Bolu'da 22:38'de 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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ulusal.com.tr
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