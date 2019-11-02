Son dakika haberleri! Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili sözlerine MHP milletvekilinden yanıt

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç'ın Kanun Hükmünde Kararname KHK ile ilgili sözlerine tepki geldi.

Tepkiyi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt gösterdi.

Enginyurt, şunları belirtti:

"Benzinlikte pompa tutana,evine temizliğe gelene ağlayan Bülent Arınç!

Fetöcülerin attığı bombalarla yanan Vatan Evlatlarına,çalınan sorularla geleceği yok olan çocuklara, İstikbali kararan Asker ve polis yavrularına da ağladın mı?

Sen sadece Fetöye ağlarsın değil mi?

Yazıklar olsun"

ulusal.com.tr