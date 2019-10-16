Son dakika haberleri! Burdur'da deprem oldu (16 Ekim 2019 Çarşamba Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Burdur'da deprem oldu.

Deprem, saat 10.28'de meydana geldi.

Yerin 105.2 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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