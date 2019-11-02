Son dakika haberleri! Bütün köy halkı anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız Gedikbey'e siper oldu

Terör örgütü PKK, Şırnak'ın İdil ilçesinde görev yapan anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız Gedikbey'i çocuklara "Hoş gelişler ola" marşını söylettiği için hedef gösterdi.

Vatan Partisi Kardeşlik Bürosu Başkanı Arif Doğan, İdil ilçesinin 300 hanelik 1200 nüfusluk Öğündük Köyünün muhtarı Şemun Vergili'ye ulaştı. Köy muhtarı Vergili "Başta ben olmak üzere bütün köy öğretmene siperiz, onun kılına zarar gelmez öğretmenimiz bizim her şeyimiz" şeklinde konuştu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Reyhan, şunları belirtti:

"Parti yöneticilerimiz, Seçil öğretmenimizin görev yaptığı Süryani ağırlıklı İdil/Öğündük Köyünün muhtarı Sayın Şemun Vergili'ye ulaştılar.

Değerli muhtarımızın verdiği bilgiye göre başta kendisi olmak üzere bütün köy halkı öğretmenimize siper olmuş durumda.

İşte Türkiye!"

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