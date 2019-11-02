Son dakika haberleri! Bütün köy halkı öğretmen Seçil Yıldız Gedikbey'e siper oldu

Terör örgütü PKK, Şırnak'ın İdil ilçesinde görev yapan öğretmen Seçil Yıldız Gedikbey'i çocuklara "Hoş gelişler ola" marşını söylettiği için hedef gösterdi.

Vatan Partisi yöneticileri, İdil ilçesi Öğündük Köyünün muhtarı Şemun Vergili'ye ulaştı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Reyhan, şunları belirtti:

"Parti yöneticilerimiz, Seçil öğretmenimizin görev yaptığı Süryani ağırlıklı İdil/Öğündük Köyünün muhtarı Sayın Şemun Vergili'ye ulaştılar.

Değerli muhtarımızın verdiği bilgiye göre başta kendisi olmak üzere bütün köy halkı öğretmenimize siper olmuş durumda.

İşte Türkiye!"

ulusal.com.tr