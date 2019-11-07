Son dakika haberleri! Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden kişinin kimliği belli oldu! Yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan kimdir?

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden kişinin kimliği belli oldu.

Yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan'ın adliyede yaşamına son verdiği öğrenildi.

SERAY ŞAHİNER KİMDİR

1984 yılında Bursa'da doğdu, İstanbul'da büyüdü. İlköğrenimini Oruçgazi İlköğretim Okulu'nda, liseyi Pertevniyal Anadolu Lisesi'nde okudu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü'ne girdi. Aynı yıl giridiği Aylık Paldır Kültür Dergisi Hayvan'da üç yıl çalıştı. Aylak Öykü Dergisi'nin yayın kurulunda yer aldı. Arkadaşlarıyla birlikte, Kaygan Zemin ve Kara Kuıtu isimli fazinleri hazırladı. Marie Claire Dergisi'nde yazı işlerinde çalıştı. Televizyona dizi senaryosu yazdı. Senaryo Yazarları Derneği'nin açtığı atölyede Macit Koper ve Ümit Ünal'dan senaryo dersleri aldı. Uzun süre gitar ve resim dersi aldı, izcilik ve dağcılık yaptı. Dönemsel olarak, garsonluk, konfeksiyonda el işçiliği ve makinecilik yaptı. 2006 yılında Varlık Dergisi'nin düzenlediği Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülleri'nde 'Gelin Başı' isimli öykü dosyası 'Dikkate Değer' bulundu. Hâlâ Birgün Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmakta ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü dördüncü sınıfta okumaktadır.

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